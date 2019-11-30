Лариса Вербицкая оригинально поздравила супруга с годовщиной свадьбы

Недавно Вербицкая отпраздновала 34-летие со дня свадьбы с возлюбленным Александром Дудовым. В новом видео ведущая призналась, что если бы она стала мужчиной, то она бы подумала, что попала в кошмар. Однако при этом узнала бы секрет, который объясняет терпение мужчин. Также артистка шуточно отметила, что выбрала бы какой-то смертельный продукт, если бы смогла есть только его до конца своих дней. При этом в семейной жизни она предпочитает постоянство, и верит, что они с мужем повстречались, чтобы обеспечить друг другу счастливую жизнь.Как отметила звезда, еще до знакомства и Вербицкая, и ее муж получили ценные жизненные уроки, которые помогли сохранить брак. Также ведущая готовится отмечать вскоре собственное 60-летие.