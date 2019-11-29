В РФ хотят разрешить продажу российского вина после 23:00
В РФ хотят использовать необычный механизм, способный помочь увеличить реализацию российского вина. Планируется разрешить его продажу после 23:00, тогда как винная продукция иностранных производителей останется под запретом.
С таким предложением к Совету Федерации обратилась Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). По словам ее представителей, это станет отличным стимулом для развития российских производителей вина, ведь реализация их продукции значительно увеличиться. В предложении сказано, что продажи необходимо продлить всего на 1 час, а именно после 23:00 до 24:00.
Также представители АКОРТ заявили о том, что появление этой инициативы связано с принятием новых законодательных норм, касающихся виноградарства и виноделия. По прогнозам специалистов, новые нормативы могут привести к снижению продаж российского вина на 10-15%. Данное предложение поможет отечественным производителям не потерять привычную для себя долю рынка России.
Федеральные органы власти положительно отреагировали на такую инициативу АКОРТ и заявили, что она будет рассмотрена. Внесение поправок может произойти уже в ближайшее время, однако в настоящий момент данная поправка находится на рассмотрении в Совете Федерации, сообщает издание Argumenti.ru.
С таким предложением к Совету Федерации обратилась Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). По словам ее представителей, это станет отличным стимулом для развития российских производителей вина, ведь реализация их продукции значительно увеличиться. В предложении сказано, что продажи необходимо продлить всего на 1 час, а именно после 23:00 до 24:00.
Также представители АКОРТ заявили о том, что появление этой инициативы связано с принятием новых законодательных норм, касающихся виноградарства и виноделия. По прогнозам специалистов, новые нормативы могут привести к снижению продаж российского вина на 10-15%. Данное предложение поможет отечественным производителям не потерять привычную для себя долю рынка России.
Федеральные органы власти положительно отреагировали на такую инициативу АКОРТ и заявили, что она будет рассмотрена. Внесение поправок может произойти уже в ближайшее время, однако в настоящий момент данная поправка находится на рассмотрении в Совете Федерации, сообщает издание Argumenti.ru.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:05