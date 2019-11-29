Дана Борисова ответила хейтерам после критики глухонемой женщины-водителя в такси

Недавно Дана Борисова рассказала в Stories, что ее возмутила глухонемая женщина-водитель, поскольку она опасается за свою жизнь. Недавно в своем микроблоге звезда объяснила, что не собиралась никого оскорблять, поэтому не понимает критику со стороны публики. По словам артистки, ее мнение извратили, но она не собирается оправдываться. На самом деле Борисова говорила не о том, что инвалидам нельзя работать, а о том, что на машине, которой управляет глухонемой человек, должен быть соответствующий знак. Телеведущая считает это вопросом безопасности на дороге. При этом звезда посоветовала службам такси предупреждать об этом клиентов.Дана Борисова извинилась перед глухими и слабослышащими, а также отметила, что у каждого клиента должен быть выбор в принятии решения, что касается такси или кассы супермаркета.