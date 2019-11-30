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Учёные: Каждый четвёртый ребёнок имеет психологические проблемы из-за смартфона

Британские учёные установили, что каждый четвёртый ребёнок и подросток имеет психологические проблемы из-за использования смартфона. Они испытывают повышенную тревожность в случае отсутствия доступа к гаджету и чаще подвержены депрессиям и стрессу.
Учёные: Каждый четвёртый ребёнок имеет психологические проблемы из-за смартфона

Учёные проанализировали исследования среди молодых людей Европы, Америки и Азии возрастом до 20 лет, участие в которых в общем числе приняли около 42 тысяч человек. Специалисты фиксировали уровень беспокойства у испытуемых, вызываемый отсутствием доступа к смартфону и готовность отказа от других занятий для проведения времени с устройством. Результаты показали, что каждый четвёртый ребёнок и подросток имеет психологические проблемы из-за чрезмерного использования смартфона. Испытуемые, имеющие зависимость от гаджета, чаще подвержены депрессивным состояниям, стрессу и бессоннице, а также проявляют повышенный уровень тревожности в случае отсутствия доступа к телефону.

В наиболее уязвимую категорию попали девочки-подростки, молодые люди из состоятельных семей, что объясняется более ранним началом использования устройства и люди, которые имеют зависимость от социальных сетей, онлайн-покупок, алкоголя и курения.

Британские учёные отмечают, что данный вопрос требует дополнительных исследований, и о серьёзной зависимости говорить рано. В первую очередь родители должны самостоятельно анализировать влияние смартфона на своего ребёнка в том отношении, насколько это сказывается на других сферах его жизни ― учёбе, хобби и т.д. и при необходимости ограничивать время использования гаджета.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 07:01

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