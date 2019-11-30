Певица Алсу показала совместное фото с матерью
Певица Алсу показала совместное фото с матерью на своей странице в Instagram. Звезда поздравила родительницу с Днем матери.
Алсу вспомнила строчку из детской песни: “Мама — главное слово в каждой судьбе”. Артистка поздравила свою мать с праздником, отметив, что в лице Разит Сафиной хочет передать поздравления всем матерям. Также звезда назвала родительницу красивой и мудрой, с чем согласились фолловеры. В комментариях подписчики похвалили внешность матери артистки, отметив, что она молодо и стильно выглядит.
Поклонники Алсу не забыли поздравить певицу с Днем матери. Как известно, звезда воспитывает двух дочерей — 13-летнюю Сафину и 11-летнюю Микеллу Абрамовых.
Алсу вспомнила строчку из детской песни: “Мама — главное слово в каждой судьбе”. Артистка поздравила свою мать с праздником, отметив, что в лице Разит Сафиной хочет передать поздравления всем матерям. Также звезда назвала родительницу красивой и мудрой, с чем согласились фолловеры. В комментариях подписчики похвалили внешность матери артистки, отметив, что она молодо и стильно выглядит.
Поклонники Алсу не забыли поздравить певицу с Днем матери. Как известно, звезда воспитывает двух дочерей — 13-летнюю Сафину и 11-летнюю Микеллу Абрамовых.