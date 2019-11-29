Том Хиддлстон рассказал, как провалил пробы на роль Тора

Получить место Тора Том Хиддлстон стремился еще в 2009 году, но в итоге ему отдали персонажа Локи, полюбившегося публике. После пересмотра кинопроб звезда Голливуда сделал вывод, что не получил свою роль за дело. Он выглядел смущенным, пересматривая запись, но чувство юмора и наличие самоиронии позволяли ему оставаться неотразимым в глазах зрителей. Хиддлстон отметил, что подготовка к этим пробам заняла у него три месяца, и в итоге он получил роль Локи.По мнению звезды, Тора можно было сыграть актеру, который имел рост выше 180 см и светлые локоны. Кроме того, руководство намеревалось увидеть новых героев в исполнении молодых актеров.