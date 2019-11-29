Ирина Пегова удивила поклонников образом женщины-вамп

На фото Ирина Пегова запечатлена брюнеткой со стрижкой каре, позирующей из актёрского вагончика в бордовом платье с глубоким декольте, дополняемым массивным колье. Знаменитость не впервые размещает в своём микроблоке фотографии со съемок нового телевизионного проекта, которые сейчас проходят в Ялте.Поклонники выразили своё восхищениё образом женщины-вамп, который «примерила» на себя актриса. «Ух ты!!!! Красавица», «Богиня!!!», «А как Вам идут и этот цвет, и эта форма прически! А наряд какой!», ― комментируют подписчики.Сама Ирина Пегова подписала серию фотоснимком: