Ирина Пегова удивила поклонников образом женщины-вамп
Российская актриса театра и кино Ирина Пегова удивила поклонников образом женщины-вамп. Соответствующие фотографии, которые были сделаны в Ялте во время съемок нового телевизионного проекта, артистка разместила на своей странице в Instagram.
На фото Ирина Пегова запечатлена брюнеткой со стрижкой каре, позирующей из актёрского вагончика в бордовом платье с глубоким декольте, дополняемым массивным колье. Знаменитость не впервые размещает в своём микроблоке фотографии со съемок нового телевизионного проекта, которые сейчас проходят в Ялте.
Поклонники выразили своё восхищениё образом женщины-вамп, который «примерила» на себя актриса. «Ух ты!!!! Красавица», «Богиня!!!», «А как Вам идут и этот цвет, и эта форма прически! А наряд какой!», ― комментируют подписчики.
Сама Ирина Пегова подписала серию фотоснимком: «В случае чего, Я в домике! В такую погоду Хозяин собаку на улицу не выведет, а тут..».
На фото Ирина Пегова запечатлена брюнеткой со стрижкой каре, позирующей из актёрского вагончика в бордовом платье с глубоким декольте, дополняемым массивным колье. Знаменитость не впервые размещает в своём микроблоке фотографии со съемок нового телевизионного проекта, которые сейчас проходят в Ялте.
Поклонники выразили своё восхищениё образом женщины-вамп, который «примерила» на себя актриса. «Ух ты!!!! Красавица», «Богиня!!!», «А как Вам идут и этот цвет, и эта форма прически! А наряд какой!», ― комментируют подписчики.
Сама Ирина Пегова подписала серию фотоснимком: «В случае чего, Я в домике! В такую погоду Хозяин собаку на улицу не выведет, а тут..».