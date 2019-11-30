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Ирина Шейк показала, как одевается во время декретного отпуска

Супермодель Ирина Шейк показала, как она одевается во время декретного отпуска. Знаменитость снялась для глянцевого журнала Tatler.

Для прогулки с двухлетней дочерью Ирина Шейк выбрала клетчатое платье выше колена, которое дополнила босоножками и черными очками. На тренировку модель вышла в белых шортах, разноцветной футболке и кроссовках кислотных оттенков. Для фотосессии дочь звезды одели в подобных цветах. С наступлением холодов знаменитость выбирает вещи спокойных цветов: серый свитер, черно-бежевые кроссовки и классические джинсы.

Поклонники заметили Ирину Шейк на прогулке с Брэдли Купером, куда модель отправилась в бежевой шапке, черной футболке, лосинах и тренче. Известно, что звездная пара рассталась в этом году, а сразу после этого ходили слухи о романе актера с американской певице Леди Гагой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:02

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