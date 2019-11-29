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«Говорите мужчинам о неудобной позе в сексе»: Ольга Бузова дала совет девушкам

Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова высказала свое мнение касательно сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. Знаменитость отметила, что никогда не заходит так далеко на первом свидании, а также советует девушкам рассказывать своим партнерам о неудобных для них позах во время интимной близости.
«Говорите мужчинам о неудобной позе в сексе»: Ольга Бузова дала совет девушкам

Телеведущая Ольга Бузова на протяжении трех лет после развода не может наладить свою личную жизнь, однако это не мешает ей рассуждать на тему сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. Так, звезда призналась, что никогда не доходила до секса на первом свидании, так как в этот момент человек только может понять, понравился ли ему партнер, и готов ли он дальше общаться. Если же девушка уверена, что отношения продолжатся, и она не будет жалеть о сексе, то можно отправляться и получать удовольствие.

Ольга Бузова отметила, она очень любит романтику. Она устраивает своему возлюбленному вечера, чего ждет и в ответ от избранника. Для нее идеальное свидание - это поездка за город или ужин при свечах с романтической музыкой.

Также Ольга Бузова советует девушкам не стесняться и говорить своим партнерам, если им не комфортно в той или иной позе во время близости. Если партнер любит, уверена звезда, он хочет, чтобы его избраннице было хорошо, а потому не станет критиковать подобные слова.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:23

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