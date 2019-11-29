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Стало известно, как российские интернет-пользователи готовятся к Новому году

Специалисты провели исследование и установили, как российские интернет-пользователи собираются готовиться к Новому году. Лишь 5% опрошенных людей заявили о том, что они не планируют дарить подарки своим родным и близким.
Стало известно, как российские интернет-пользователи готовятся к Новому году

В отдельных регионах России этот показатель значительно отличался от среднего. Жители Дальнего Востока и Северного Кавказа оказались наиболее экономными в этом вопросе, 9 и 10% опрошенных соответственно не собираются дарить подарки. Остальные же уверены в том, что будут поздравлять родных и близких с Новым годом.

Из всех опрошенных интернет-пользователей 38% уже определились с тем, какие они купят подарки. Остальные же еще даже не преступили к планированию и обсуждению данного вопроса. 59% россиян собираются подарить подарки своим родителям. По заявлению 44% опрощенных, у них есть планы поздравить с Новым годом близких друзей. Лишь 39% людей заявили о том, что будут дарить подарки своим детям.

Отдельно стоит отметить тех, кто планируют поздравлять с Новым годом тех, с кем они будут отмечать этот праздник. Таких среди российских интернет-пользователей оказалось 19%. Еще 13% заявили о том, что подготовят подарки своим сослуживцам. Самыми популярными вариантами для возлюбленных являются ювелирные украшения, аксессуары и гаджеты. Тоже самое касается родителей, сообщает издание Argumenti.ru.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:28

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