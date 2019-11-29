Анна Седокова закрыла свой бар в Москве спустя три месяца после открытия





Еще в апреле Анна Седокова проинформировала об открытии бара-магазина под названием La Story Shop Bar Lab, где, согласно ее задумке, могли успешно покупаться бургеры, коктейли и одежда. Однако по истечении трех месяцев точка закрылась, что заметили единицы из поклонников певицы. Открытие же было шумным и ярким, на мероприятии присутствовали Ида Галич и Алена Водонаева. Лично поздравили Седокову ряд коллег по цеху, включая Екатерину Варнаву и Ольгу Орлову. Бар артистки находился в известном районе, где работают многие успешные заведения.Согласно данным “Спарк-Интерфакса”, принадлежащий Седоковой бренд La Story в 2018 году заработал более 14 млн рублей. Бар был рассчитан на 100 посадочных мест, а средний чек там обходился в 2 тысячи рублей.