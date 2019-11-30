Эксперты рассказали, как правильно питаться в Рождественский пост
Эксперты рассказали, как правильно питаться в пост, чтобы не навредить здоровью. С 28 ноября православные христиане вступили в Рождественский пост, который продлится до 6 января.
Диетологи Ксения Селезнева и Юлия Панова напомнили, что при соблюдении поста важно питаться простыми продуктами, воздерживаясь от мяса, молока и яиц. Однако приходить к такому режиму следует постепенно, а беременным и кормящим матерям следует отказаться от этого. Также не рекомендуется поститься больным гражданам и тем, кто занят тяжелым физическим трудом. Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно снабжать организм достаточным количеством растительного белка и сложными углеводами.
Эксперты посоветовали ввести в рацион орехи и семечки, а также бобовые, грибы, фрукты и овощи. В отдельные дни можно употреблять рыбу и красное вино. Выходить из поста тоже необходимо постепенно, поскольку организму будет трудно переварить большое количество белка.
Диетологи Ксения Селезнева и Юлия Панова напомнили, что при соблюдении поста важно питаться простыми продуктами, воздерживаясь от мяса, молока и яиц. Однако приходить к такому режиму следует постепенно, а беременным и кормящим матерям следует отказаться от этого. Также не рекомендуется поститься больным гражданам и тем, кто занят тяжелым физическим трудом. Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно снабжать организм достаточным количеством растительного белка и сложными углеводами.
Эксперты посоветовали ввести в рацион орехи и семечки, а также бобовые, грибы, фрукты и овощи. В отдельные дни можно употреблять рыбу и красное вино. Выходить из поста тоже необходимо постепенно, поскольку организму будет трудно переварить большое количество белка.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00