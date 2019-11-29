Ксения Собчак назвала пародию на свое шоу "Осторожно, Собчак" от Satyr талантливой





Прежде Илья Шабельников, более известный как Satyr, пародировал только мужчин. На его счету пародии на таких известных личностей, как Гарик Харламов, Егор Крид, Тимур Батрутдинов, Николай Соболев и другие. Недавно блогер решил попробовать что-то новое для себя и предстал в женском образе, пародируя Ксению Собчак. Как и телеведущая, он отправился в квартиру к герою своей программы, где проверил гардероб, а также ценники на каждой вещи, детально расспросил, что тот носит и как. Помимо того, что Шабельников надел белый парик и сделал похожий макияж, он безупречно смог повторить все движения и мимику Ксении Собчак.На своем канале в Telegram Ксения Собчак восхитилась подобным творчеством, отметив, что так талантливо ее еще не пародировали. Илья Шабельников смог безупречно передать манеру разговора, взгляды и мимику телеведущей, чем также поразил своих поклонников. На счету блогера уже более 30 видеороликов, где он вживается в образы разных знаменитостей. Сам молодой человек прежде отмечал, ему важно не только внешнее сходство с героями своих роликов, но и умение показать их поведение.