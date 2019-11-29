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Xiaomi представила необычное устройство для зимы за $20

Компания Xiaomi продолжает расширять свой ассортимент новыми устройствами. В этот раз китайский бренд представил необычный портативный аккумулятор для зимы по цене 20 долларов, его можно использовать для нагревания рук.
Xiaomi представила необычное устройство для зимы за $20

Новинка имеет запоминающийся дизайн и несколько вариантов цветового оформления. На корпусе можно обнаружить небольшой экран, он предназначен для показа информации двух типов: заряда аккумулятора и температуры корпуса. Также имеются две небольшие кнопки под ним. Левая помогает проверить зарядку, а вторая отвечает за включение и отключение нагрева устройства.

Корпус новинки от Xiaomi выполнен из композитных материалов и огнеупорного пластика, поэтому владельцам не нужно будет беспокоится, что их покупка загорится. Функция подогрева позволяет нагреть устройство до температуры 52 градуса по Цельсию. На это модели потребуется всего 5 секунд, а остывание будет занимать куда больше времени. Единственный недостаток – отсутствие возможности регулировки температуры, она может быть только фиксированной.

Несмотря на такую необычную функцию, портативный аккумулятор не может похвастаться большим объемом батареи, он составляет всего 5000 мАч. Стоимость новинки равняется 20 долларам. Производством занимается компания Mao-Xin, входящая в структуру Xiaomi. Старт продаж этого необычного устройство запланирован на ближайшее время.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:08

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