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Ольга Бузова после фотосессии с участниками готова была покинуть шоу "План Б"

В воскресенье на экраны выйдет уже восьмой выпуск проекта "План Б", в рамках которого певица, телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова, а также юморист Тимур Батрутдинов пытаются найти свою любовь. Недавно знаменитости вместе с участниками шоу подготовили специальную фотосессию, после которой, как оказалось, Бузова готова была попросту уйти с проекта.
Ольга Бузова после фотосессии с участниками готова была покинуть шоу "План Б"

На данный момент Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов оставили среди участников Романа Гриценко, Сергея Коробкова и Валерия Поповича. Среди девушек за победу и сердце холостяка продолжат бороться Лиза Аниховская, Анна Козлова, Маргарита Гаврилова и Олеся Романо. Не так давно знаменитости вместе с участниками подготовили тематическую фотосессию, посвященную экологическим проблемам, а в частности, загрязнению мирового океана.

По задумке девушки и молодые люди предстали в образах спасателей Малибу. Тимур Батрудинов вместо спасательного круга взял колесо от автомобиля, а Ольга Бузова - осколок вместо серфа. Тем не менее, как оказалось позже, фотосессия не прошла без происшествий. По возвращении певица сказала, что в тот день она сказала бы всем претендентам "Нет", она просто хотела уйти с шоу и не продолжать дальше. Звезда призналась, ее сильно задели действия молодых людей, в чем Ольгу Бузову тут же поддержал Тимур Батрутдинов. Юморист и прежде отмечал, что не хочет "отдавать" певицу никому из претендентов, а теперь сказал, что они поступили очень некрасиво, так мужчины себя не ведут.

Что именно расстроило Ольгу Бузову, пока неизвестно. Однако прежде певица рассказала, что в этот раз не волновалась так сильно, как при съемках в проекте "Замуж за Бузову", где даже расплакалась, узнав, что один из участников променял ее на два миллиона рублей. Звезда уверена, в нее можно влюбиться и она умеет нравиться, а потому на шоу "План Б" чувствует себя более уверенно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:42

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