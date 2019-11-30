Ученые установили причины хронической усталости





Пациенты, у которых обнаружены хронические заболевания, неоднократно указывали на усталость, снижение внимания, забывчивость, вялость, невозможность сосредоточиться. Согласно исследованию, 20-ти здоровым мужчинам в течение нескольких дней давали вакцину от брюшного тифа. Этот препарат провоцирует краткосрочное воспаление. После укола исследователи оценивали у добровольцев активность мозга, уровень концентрации, ориентации в пространстве.Было установлено, что воспалительные процессы наиболее влияют на возможность настораживаться, ослабляют тревожность.Обнаружение взаимосвязи между функционированием мозга и воспалительными процессами, позволяет найти средства для улучшения когнитивных способностей., - заметил автор статьи Леони Балтер.