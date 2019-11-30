Ученые установили причины хронической усталости
Ученые Амстердамского и Бирмингемского университетов провели исследование причин хронической усталости. Было установлено, что на ослабление функций мозга влияют воспалительные процессы в организме.
Пациенты, у которых обнаружены хронические заболевания, неоднократно указывали на усталость, снижение внимания, забывчивость, вялость, невозможность сосредоточиться. Согласно исследованию, 20-ти здоровым мужчинам в течение нескольких дней давали вакцину от брюшного тифа. Этот препарат провоцирует краткосрочное воспаление. После укола исследователи оценивали у добровольцев активность мозга, уровень концентрации, ориентации в пространстве.
Было установлено, что воспалительные процессы наиболее влияют на возможность настораживаться, ослабляют тревожность.
Обнаружение взаимосвязи между функционированием мозга и воспалительными процессами, позволяет найти средства для улучшения когнитивных способностей. «Чтобы сохранить психические возможности организма людям с затяжными болезнями, такими как ожирение, болезнь Альцгеймера, может быть полезным прием противовоспалительных средств», - заметил автор статьи Леони Балтер.
Пациенты, у которых обнаружены хронические заболевания, неоднократно указывали на усталость, снижение внимания, забывчивость, вялость, невозможность сосредоточиться. Согласно исследованию, 20-ти здоровым мужчинам в течение нескольких дней давали вакцину от брюшного тифа. Этот препарат провоцирует краткосрочное воспаление. После укола исследователи оценивали у добровольцев активность мозга, уровень концентрации, ориентации в пространстве.
Было установлено, что воспалительные процессы наиболее влияют на возможность настораживаться, ослабляют тревожность.
Обнаружение взаимосвязи между функционированием мозга и воспалительными процессами, позволяет найти средства для улучшения когнитивных способностей. «Чтобы сохранить психические возможности организма людям с затяжными болезнями, такими как ожирение, болезнь Альцгеймера, может быть полезным прием противовоспалительных средств», - заметил автор статьи Леони Балтер.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 03:00