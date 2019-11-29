Юлия Михалкова рассказала о причинах соблюдения Рождественского поста
Юлия Михалкова поделилась с подписчиками причинами соблюдения Рождественского поста. Актриса на странице своего аккаунта в Instagram рассказала о нежелании говорить о своей личной жизни, имеющей отношение к вопросам веры.
В этот раз было сделано исключение, поэтому она поделилась подробностями отношения к религиозным традициям. Артистка сообщила, что во время поста может отказаться от всего избыточного для неё и уделить максимальное внимание действительно значимым и ценным вещам. Приоритетными в этом вопросе являются поступки и мысли.
«Конечно, это затрагивает и еду. А вы соблюдаете Пост?» — спросила актриса у подписчиков.
Многие поклонники Михалковой отметили, что придерживаются ограничений в пище. При этом некоторые не могут делать это полноценно. Подписчики актрисы подчеркнули её красоту и назвали «очаровательной».
В этот раз было сделано исключение, поэтому она поделилась подробностями отношения к религиозным традициям. Артистка сообщила, что во время поста может отказаться от всего избыточного для неё и уделить максимальное внимание действительно значимым и ценным вещам. Приоритетными в этом вопросе являются поступки и мысли.
«Конечно, это затрагивает и еду. А вы соблюдаете Пост?» — спросила актриса у подписчиков.
Многие поклонники Михалковой отметили, что придерживаются ограничений в пище. При этом некоторые не могут делать это полноценно. Подписчики актрисы подчеркнули её красоту и назвали «очаровательной».