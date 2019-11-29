Юлия Михалкова рассказала о причинах соблюдения Рождественского поста

В этот раз было сделано исключение, поэтому она поделилась подробностями отношения к религиозным традициям. Артистка сообщила, что во время поста может отказаться от всего избыточного для неё и уделить максимальное внимание действительно значимым и ценным вещам. Приоритетными в этом вопросе являются поступки и мысли.— спросила актриса у подписчиков.Многие поклонники Михалковой отметили, что придерживаются ограничений в пище. При этом некоторые не могут делать это полноценно. Подписчики актрисы подчеркнули её красоту и назвали «очаровательной».