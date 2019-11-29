Максим Виторган и Нино Нинидзе публично поссорились в Instagram

На своей странице в соцсети Instagram Максим Виторган отметил, что ему тяжело вставать в 6 утра в субботу, чтобы снова отправляться на работу. Знаменитый актер посетовал, что ему жаль, и он хотел бы знать, что было бы, если бы дни недели можно было поменять местами. В конце публикации знаменитость отметил, что в итоге все люди умрут, и ничего не имеет значения.Многие поклонники решили, что последний пост Максима Виторгана оказался достаточно странным, даже если шуточным. Нино Нинидзе, как полагают, именно с ней сейчас встречается актер, его коллега, тоже высказалась под публикаций. В частности, молодая актриса отметила, что Максим Виторган ее "сильно бесит". В ответ актер написал, что он старается.Поклонники тут же принялись просить Нино Нинидзе и Максима Виторгана не ссориться и найти общий язык, ведь она вместе только недавно и их можно назвать очень красивой парой.