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Максим Виторган и Нино Нинидзе публично поссорились в Instagram

Актер и бывший муж известной эпатажной журналистки Ксении Собчак Максим Виторган написал в соцети Instagram в своем микроблоге странный пост, который, как подумали поклонники, был шуткой. Тем не менее, Нино Нинидзе, предполагаемая возлюбленная знаменитости и его коллега, отреагировала на публикацию и они поссорились.

На своей странице в соцсети Instagram Максим Виторган отметил, что ему тяжело вставать в 6 утра в субботу, чтобы снова отправляться на работу. Знаменитый актер посетовал, что ему жаль, и он хотел бы знать, что было бы, если бы дни недели можно было поменять местами. В конце публикации знаменитость отметил, что в итоге все люди умрут, и ничего не имеет значения.

Многие поклонники решили, что последний пост Максима Виторгана оказался достаточно странным, даже если шуточным. Нино Нинидзе, как полагают, именно с ней сейчас встречается актер, его коллега, тоже высказалась под публикаций. В частности, молодая актриса отметила, что Максим Виторган ее "сильно бесит". В ответ актер написал, что он старается.

Поклонники тут же принялись просить Нино Нинидзе и Максима Виторгана не ссориться и найти общий язык, ведь она вместе только недавно и их можно назвать очень красивой парой.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:18

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