Плющенко и Рудковская усилили охрану из-за угроз в сторону сына





Об этом Евгений Плющенко и Яна Рудковская рассказали в новом проекте знаменитостей «ЯнаСупер». В нем супруги делятся подробностями своей жизни и отвечают на личные вопросы. Очень часто темой обсуждения данного шоу становится сын знаменитостей Александр. В недавнем выпуске фигурист рассказал о том, что ему часто доводилась сталкиваться с угрозами в свой адрес.Однажды Евгению Плющенко угрожали две его фанатки. Они обещали найти его дом, а затем нанести родным и близким знаменитости физические увечья. В один момент поклонницы решили переключить агрессию на самого спортсмена. Они пообещали вылить ему на лицо кислоту, а однажды даже приехали к нему домой. Тогда звезда вызвал полицию, и правоохранители задержали нарушительниц.Недавно же угрозы стали поступать в адрес самого младшего члена семьи Евгения Плющенко и Яны Рудковской – сына Александра. Знаменитость не уточнил, кто и чем конкретно угрожал его наследнику, однако заявил, что принял меры. Была усилена охрана дома звезд, а также мест, где их сын часто бывает, одно из них – школа, где мальчик оттачивает свое умение катания на коньках.