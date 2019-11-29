АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, как клетки восстанавливаются после стрессовых…
EUR 70.57 USD 64.10
Курс валют на 29.11.2019

Плющенко и Рудковская усилили охрану из-за угроз в сторону сына

Евгений Плющенко и Яна Рудковская рассказали о том, что в последнее время в сторону их сына поступают много угроз. Из-за этого звездные родители приняли решение усилить охрану своего дома, а также мест, где бывает наследник пары.
Плющенко и Рудковская усилили охрану из-за угроз в сторону сына

Об этом Евгений Плющенко и Яна Рудковская рассказали в новом проекте знаменитостей «ЯнаСупер». В нем супруги делятся подробностями своей жизни и отвечают на личные вопросы. Очень часто темой обсуждения данного шоу становится сын знаменитостей Александр. В недавнем выпуске фигурист рассказал о том, что ему часто доводилась сталкиваться с угрозами в свой адрес.

Однажды Евгению Плющенко угрожали две его фанатки. Они обещали найти его дом, а затем нанести родным и близким знаменитости физические увечья. В один момент поклонницы решили переключить агрессию на самого спортсмена. Они пообещали вылить ему на лицо кислоту, а однажды даже приехали к нему домой. Тогда звезда вызвал полицию, и правоохранители задержали нарушительниц.

Недавно же угрозы стали поступать в адрес самого младшего члена семьи Евгения Плющенко и Яны Рудковской – сына Александра. Знаменитость не уточнил, кто и чем конкретно угрожал его наследнику, однако заявил, что принял меры. Была усилена охрана дома звезд, а также мест, где их сын часто бывает, одно из них – школа, где мальчик оттачивает свое умение катания на коньках.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft признала наличие ошибки в Windows…
Юлия Михалкова рассказала о причинах соблюдения Рождественского…
Ксения Собчак назвала пародию на свое шоу "Осторожно, Собчак" от Satyr…
Xiaomi представила необычное устройство для зимы за…
Плющенко и Рудковская усилили охрану из-за угроз в сторону…
Опубликованы фото Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера…
Ольга Бузова после фотосессии с участниками готова была покинуть шоу "План…
Юрий Шевчук вспомнил, как Алла Пугачева в косухе пыталась отбиться от…
Траты россиян за первые полдня «Черной пятницы» увеличились на…
Максим Виторган и Нино Нинидзе публично поссорились в…
Переводчицей «Анналов» Тацита оказалась Елизавета…
Алена Водонаева колко высмеяла "коротконогую" Ксению…
Сергей Сафронов привел в студию шоу “Судьба человека” бывшую и нынешнюю…
"Кого вы ставите ведущим?": Ольге Бузовой пришлось отвечать за поведение Захара…
Представители Татьяны Дорониной не подтвердили слухи о госпитализации…
Ученые: Беременность в позднем возрасте грозит проблемами с сердцем у…
«Счастлива жена - счастлив муж»: Анастасия Костенко рассказала о секрете идеального…
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по…
Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о его…
Названы вещи, которые не стоит делать со смартфоном ради сохранения…
Ксения Бородина наотрез отказалась повторять "вокальную" судьбу Ольги…
Мария Порошина заявила, что Гоша Куценко стесняется помогать их общей дочери Полине в…
Ученые узнали, как клетки восстанавливаются после стрессовых…
Звезда "Дома-2" Маргарита Овсянникова позировала перед камерой, прикрывшись…
Раскрыта стоимость смартфона Blackview A80 Pro с мощным…
"Дом-2": Иосиф Оганесян теперь объявил войну Майе…
Эксперты назвали стоимость украшений российских…
Эксперт рассказал о последствиях использования…
Иллюзионист Андрей Сафронов однажды увел девушку у брата…
Эксперты рассказали, как позаботиться о здоровье глаз в зимний…
Экспертный клуб Екатеринбурга: уральские бизнесмены не мечтают о политической…
Светлана Иванова опровергла слухи, что съемки второго сезона сериала “Тест на беременность” прерывались из-за…
Дети Навки, Киркорова и Рудковской вышли на подиум в рамках модного…
Диетологи рассказали, кто виноват в развитии детского…
Названы пять полезных свойств…
Никита Михалков судится с Роспатентом из-за святого Никиты…
У звезды "Дома-2" Рустама Солнцева родилась…
Наталья Гудкова рассказала, как сама разрушила свой первый…
Названы лучше смартфоны 2019 года для…
Солист группы “Фактор-2” Илья Подстрелов показал новорожденного…
Просмотреть все новости