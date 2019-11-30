Дмитрий Назаров рассказал о съёмках нового сезона «Кухни»
Дмитрий Назаров рассказал о процессе съёмках нового сезона телесериала «Кухня». Не так давно прошла премьера очередного выпуска ситкома, во время которого актёр поговорил с журналистами о своей работе в этом проекте.
Дмитрий Назаров сообщил, что работа шла достаточно долго и требовала множества усилий от актёрского состава. Артист в какой-то момент собирался уйти из проекта.
«Признаюсь честно, несколько лет назад случилось тотальное пресыщение “Кухней” и показалось, что уже всё, хватит. Однако шло время, происходили изменения во мне, окружении, на самом канале. Поэтому в некий момент появилось предложение возвратиться. И вот чувство — второй раз попадать в ту же реку — вызывало дискомфорт. Так получилось, что больше она не была той же рекой. Как изменивший своё русло Евфрат. Решил пройти в новый вид сериала и получилось с большим удовольствием», — подчеркнул Назаров, давая оценку результату съёмок.
Актёр исполняет роль повара Баринова. На премьере Дмитрий Назаров появился в компании своей жены Ольги Васильевой. Артистка выбрала для мероприятия чёрный костюм. Пара является супругами свыше 20 лет.
Дмитрий Назаров сообщил, что работа шла достаточно долго и требовала множества усилий от актёрского состава. Артист в какой-то момент собирался уйти из проекта.
«Признаюсь честно, несколько лет назад случилось тотальное пресыщение “Кухней” и показалось, что уже всё, хватит. Однако шло время, происходили изменения во мне, окружении, на самом канале. Поэтому в некий момент появилось предложение возвратиться. И вот чувство — второй раз попадать в ту же реку — вызывало дискомфорт. Так получилось, что больше она не была той же рекой. Как изменивший своё русло Евфрат. Решил пройти в новый вид сериала и получилось с большим удовольствием», — подчеркнул Назаров, давая оценку результату съёмок.
Актёр исполняет роль повара Баринова. На премьере Дмитрий Назаров появился в компании своей жены Ольги Васильевой. Артистка выбрала для мероприятия чёрный костюм. Пара является супругами свыше 20 лет.