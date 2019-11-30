Дмитрий Назаров рассказал о съёмках нового сезона «Кухни»

Дмитрий Назаров сообщил, что работа шла достаточно долго и требовала множества усилий от актёрского состава. Артист в какой-то момент собирался уйти из проекта., — подчеркнул Назаров, давая оценку результату съёмок.Актёр исполняет роль повара Баринова. На премьере Дмитрий Назаров появился в компании своей жены Ольги Васильевой. Артистка выбрала для мероприятия чёрный костюм. Пара является супругами свыше 20 лет.