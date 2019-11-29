Алена Водонаева колко высмеяла "коротконогую" Ксению Бородину
Буквально на днях телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина дала интервью, выступив на одном из YouTube-каналов в шоу "Алена, блин!". Знаменитость соглашается на подобные мероприятия достаточно редко, но это интервью вызвало бурную реакцию у поклонников звезды, а также у коллеги по шоу Алены Водонаевой. Бородину модель назвала "коротконогой", а также намекнула на ее скромные умственные способности.
Так, Ксения Бородина, помимо всего прочего, упомянула и отношения с бывшими и нынешними коллегами по шоу, высказавшись о модели и журналистке Алене Водонаевой не очень лестно. После этого поклонники стали писать секс-символу проекта "Дом-2" с просьбой ответить на выпад коллеги, но она решила проигнорировать всех. Тем не менее, позже Алена Водонаева не выдержала шквала вопросов и все же решилась дать комментарий интервью Ксении Бородиной после его просмотра.
Алена Водонаева назвала бывшую коллегу по проекту "Дом-2" "коротконогой", а также отметила, что ничего высокоинтеллектуального или интересного от этого интервью ждать не стоило, в чем она и убедилась.
"Понимаю, конечно, что не ждать мне высокопарных речей и увлекательных диалогов… и надо настроиться вынести довольно скромные умозаключения и поверхностные изречения сказанные сиплым, некрасивым голосом, но я попробую это сделать", - написала журналистка, добавив что от длительного сидения на бревне ничего полезного для организма не происходит, наоборот, накапливается, видимо, злость и появляются морщины.
Так, Ксения Бородина, помимо всего прочего, упомянула и отношения с бывшими и нынешними коллегами по шоу, высказавшись о модели и журналистке Алене Водонаевой не очень лестно. После этого поклонники стали писать секс-символу проекта "Дом-2" с просьбой ответить на выпад коллеги, но она решила проигнорировать всех. Тем не менее, позже Алена Водонаева не выдержала шквала вопросов и все же решилась дать комментарий интервью Ксении Бородиной после его просмотра.
Алена Водонаева назвала бывшую коллегу по проекту "Дом-2" "коротконогой", а также отметила, что ничего высокоинтеллектуального или интересного от этого интервью ждать не стоило, в чем она и убедилась.
"Понимаю, конечно, что не ждать мне высокопарных речей и увлекательных диалогов… и надо настроиться вынести довольно скромные умозаключения и поверхностные изречения сказанные сиплым, некрасивым голосом, но я попробую это сделать", - написала журналистка, добавив что от длительного сидения на бревне ничего полезного для организма не происходит, наоборот, накапливается, видимо, злость и появляются морщины.