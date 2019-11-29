Алена Водонаева колко высмеяла "коротконогую" Ксению Бородину





Так, Ксения Бородина, помимо всего прочего, упомянула и отношения с бывшими и нынешними коллегами по шоу, высказавшись о модели и журналистке Алене Водонаевой не очень лестно. После этого поклонники стали писать секс-символу проекта "Дом-2" с просьбой ответить на выпад коллеги, но она решила проигнорировать всех. Тем не менее, позже Алена Водонаева не выдержала шквала вопросов и все же решилась дать комментарий интервью Ксении Бородиной после его просмотра.Алена Водонаева назвала бывшую коллегу по проекту "Дом-2" "коротконогой", а также отметила, что ничего высокоинтеллектуального или интересного от этого интервью ждать не стоило, в чем она и убедилась., - написала журналистка, добавив что от длительного сидения на бревне ничего полезного для организма не происходит, наоборот, накапливается, видимо, злость и появляются морщины.