"Кого вы ставите ведущим?": Ольге Бузовой пришлось отвечать за поведение Захара Саленко

У Захара Саленко не получилось сохранить нейтралитет во время конфликта между участницами проекта Анастасией Стецевят и Татьяной Строковой. Более того, новоиспеченный ведущий сказал, что хотел бы, чтобы пара Даниила Сахно и Татьяны Строковой покинула проект. Помимо этого, он отметил, что в отличие от ребят, которых он не намерен защищать, готов сделать все, чтобы Анастасия Стецевят осталась в "Дом-2", хотя у нее пока и нет молодого человека.В итоге отвечать за никому непонятное поведение Захара Саленко выпало на участь Ольги Бузовой. Ей начали предъявлять претензии, почему продюсеры поставили в качестве ведущего такого не справедливого человека. Ко всему против Захара оказались настроена сразу большая часть всего коллектива.С восторгом были приняты и слова Даниила о том, что Захар не на своем месте. У самого Саленко сказать в свое оправдание хоть что-то не получилось, потому что никто его не услышал за сильными криками.