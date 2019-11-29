Переводчицей «Анналов» Тацита оказалась Елизавета I
Британские ученые провели исследование перевода на английский язык «Анналов» древнеримского историка Публия Корнелия Тацита. Было установлено, что переводчицей этой работы является сама королева Елизавета I, правившая Англией и Ирландией в XVI веке.
Сейчас этот вариант перевода «Анналов» на английский язык хранится в библиотеке Ламбетского дворца. Долгое время эта работа считалась образцовой по многим показателям. Ее автор сохранил многие особенности оригинала, нередко отдавал предпочтение латинским, а не английским словам, а также отмечается красота письма и качество бумаги, на которой выполнена рукопись.
Недавнее исследование позволило установить, что автором данного перевода «Анналов» является никто иной как сама королева Англии и Ирландии Елизавета I. Такие выводы были сделаны после тщательного сравнения разных компонентов. Во-первых, это подчерк. Ученые провели сопоставление записок, доподлинно принадлежащих монарху, с этим переводом труда древнеримского историка. Во-вторых, было проведено изучение бумаги, использованной для рукописи. Материал, его качество, а также водяные знаки в форме льва и инициалов G.B. указывают именно на эпоху Елизаветы I. В-третьих, была сравнена манера письма королевы с текстом перевода.
Все эти факторы позволили ученым сделать вывод, что именно монарх была переводчицей на английский язык самого крупного труда Публия Корнелия Тацита.
Сейчас этот вариант перевода «Анналов» на английский язык хранится в библиотеке Ламбетского дворца. Долгое время эта работа считалась образцовой по многим показателям. Ее автор сохранил многие особенности оригинала, нередко отдавал предпочтение латинским, а не английским словам, а также отмечается красота письма и качество бумаги, на которой выполнена рукопись.
Недавнее исследование позволило установить, что автором данного перевода «Анналов» является никто иной как сама королева Англии и Ирландии Елизавета I. Такие выводы были сделаны после тщательного сравнения разных компонентов. Во-первых, это подчерк. Ученые провели сопоставление записок, доподлинно принадлежащих монарху, с этим переводом труда древнеримского историка. Во-вторых, было проведено изучение бумаги, использованной для рукописи. Материал, его качество, а также водяные знаки в форме льва и инициалов G.B. указывают именно на эпоху Елизаветы I. В-третьих, была сравнена манера письма королевы с текстом перевода.
Все эти факторы позволили ученым сделать вывод, что именно монарх была переводчицей на английский язык самого крупного труда Публия Корнелия Тацита.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:09