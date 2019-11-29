Переводчицей «Анналов» Тацита оказалась Елизавета I





Сейчас этот вариант перевода «Анналов» на английский язык хранится в библиотеке Ламбетского дворца. Долгое время эта работа считалась образцовой по многим показателям. Ее автор сохранил многие особенности оригинала, нередко отдавал предпочтение латинским, а не английским словам, а также отмечается красота письма и качество бумаги, на которой выполнена рукопись.Недавнее исследование позволило установить, что автором данного перевода «Анналов» является никто иной как сама королева Англии и Ирландии Елизавета I. Такие выводы были сделаны после тщательного сравнения разных компонентов. Во-первых, это подчерк. Ученые провели сопоставление записок, доподлинно принадлежащих монарху, с этим переводом труда древнеримского историка. Во-вторых, было проведено изучение бумаги, использованной для рукописи. Материал, его качество, а также водяные знаки в форме льва и инициалов G.B. указывают именно на эпоху Елизаветы I. В-третьих, была сравнена манера письма королевы с текстом перевода.Все эти факторы позволили ученым сделать вывод, что именно монарх была переводчицей на английский язык самого крупного труда Публия Корнелия Тацита.