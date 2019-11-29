Ученые: Беременность в позднем возрасте грозит проблемами с сердцем у мальчиков





Медики заявили, что возраст больше 35 лет считается пожилым со стороны репродуктивности матери. Чтобы исследовать влияние родов в позднем возрасте ученые провели эксперимент на крысах, имитируя необходимые условия. Выяснилось, что детеныши грызунов рождались со снижением массы тела на 20-25% по сравнению со средними значениями. Одна из родившихся самок продемонстрировала модель экспрессии генов, которая благоприятно влияла на развитие. При этом во втором случае наблюдался недостаток питательных клеток, что мешало внутриутробному росту. В некоторых случаях гены, поддерживающие плаценту, слабо выражались, что увеличивало стрессовое воздействие на эмбрионы самцов. Это отражалось на здоровье во взрослом возрасте, включая болезни сердца.В итоге ученые пришли к выводу, что роды в позднем возрасте могут привести к проблемам со здоровьем матери и ребенка.