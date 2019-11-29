«Счастлива жена - счастлив муж»: Анастасия Костенко рассказала о секрете идеального брака
В сторону Дмитрия Тарасова и его супруги в последнее время направлено очень много негатива. Секрет совместной жизни решила раскрыть Анастасия Костенко, которая отметила, что если счастлива жена, то счастлив и муж.
Так, в stories в личном аккаунте в Instagram Анастасия разместила публикацию, где она запечатлена с большим букетом роз. Она отметила, что если супруга чувствует себя счастливой, то и муж всем доволен.
Стоит отметить, что на данный момент Дмитрию Тарасову приходится совсем не весело, так как сначала его бывшая жена рассказала о домашнем насилии, а позже и сам футболист имел неосторожность рассказать о том, что если женщина не беременна, то может от него получить.
Еще одна не менее нашумевшая история связана с алиментами, ведь Тарасов буквально требует уменьшить сумму выплат до 15 тысяч рублей в месяц. Однако адвокат его бывшей жены Оксаны отмечает, что все кредиты или ипотеку Дмитрий Тарасов брал, чтобы улучшить свою жизнь, но никак не помог своей старшей дочери Ангелине.
Так, в stories в личном аккаунте в Instagram Анастасия разместила публикацию, где она запечатлена с большим букетом роз. Она отметила, что если супруга чувствует себя счастливой, то и муж всем доволен.
Стоит отметить, что на данный момент Дмитрию Тарасову приходится совсем не весело, так как сначала его бывшая жена рассказала о домашнем насилии, а позже и сам футболист имел неосторожность рассказать о том, что если женщина не беременна, то может от него получить.
Еще одна не менее нашумевшая история связана с алиментами, ведь Тарасов буквально требует уменьшить сумму выплат до 15 тысяч рублей в месяц. Однако адвокат его бывшей жены Оксаны отмечает, что все кредиты или ипотеку Дмитрий Тарасов брал, чтобы улучшить свою жизнь, но никак не помог своей старшей дочери Ангелине.