АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, как клетки восстанавливаются после стрессовых…
EUR 70.57 USD 64.10
Курс валют на 29.11.2019

«Счастлива жена - счастлив муж»: Анастасия Костенко рассказала о секрете идеального брака

В сторону Дмитрия Тарасова и его супруги в последнее время направлено очень много негатива. Секрет совместной жизни решила раскрыть Анастасия Костенко, которая отметила, что если счастлива жена, то счастлив и муж.
«Счастлива жена - счастлив муж»: Анастасия Костенко рассказала о секрете идеального брака

Так, в stories в личном аккаунте в Instagram Анастасия разместила публикацию, где она запечатлена с большим букетом роз. Она отметила, что если супруга чувствует себя счастливой, то и муж всем доволен.

Стоит отметить, что на данный момент Дмитрию Тарасову приходится совсем не весело, так как сначала его бывшая жена рассказала о домашнем насилии, а позже и сам футболист имел неосторожность рассказать о том, что если женщина не беременна, то может от него получить.

Еще одна не менее нашумевшая история связана с алиментами, ведь Тарасов буквально требует уменьшить сумму выплат до 15 тысяч рублей в месяц. Однако адвокат его бывшей жены Оксаны отмечает, что все кредиты или ипотеку Дмитрий Тарасов брал, чтобы улучшить свою жизнь, но никак не помог своей старшей дочери Ангелине.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Беременность в позднем возрасте грозит проблемами с сердцем у…
«Счастлива жена - счастлив муж»: Анастасия Костенко рассказала о секрете идеального…
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по…
Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о его…
Названы вещи, которые не стоит делать со смартфоном ради сохранения…
Ксения Бородина наотрез отказалась повторять "вокальную" судьбу Ольги…
Мария Порошина заявила, что Гоша Куценко стесняется помогать их общей дочери Полине в…
Ученые узнали, как клетки восстанавливаются после стрессовых…
Звезда "Дома-2" Маргарита Овсянникова позировала перед камерой, прикрывшись…
Раскрыта стоимость смартфона Blackview A80 Pro с мощным…
"Дом-2": Иосиф Оганесян теперь объявил войну Майе…
Эксперты назвали стоимость украшений российских…
Эксперт рассказал о последствиях использования…
Иллюзионист Андрей Сафронов однажды увел девушку у брата…
Эксперты рассказали, как позаботиться о здоровье глаз в зимний…
Экспертный клуб Екатеринбурга: уральские бизнесмены не мечтают о политической…
Светлана Иванова опровергла слухи, что съемки второго сезона сериала “Тест на беременность” прерывались из-за…
Дети Навки, Киркорова и Рудковской вышли на подиум в рамках модного…
Диетологи рассказали, кто виноват в развитии детского…
Названы пять полезных свойств…
Никита Михалков судится с Роспатентом из-за святого Никиты…
У звезды "Дома-2" Рустама Солнцева родилась…
Наталья Гудкова рассказала, как сама разрушила свой первый…
Названы лучше смартфоны 2019 года для…
Солист группы “Фактор-2” Илья Подстрелов показал новорожденного…
Медики назвали продукты, провоцирующие засорение…
Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук показала пышную грудь на новом фото в образе…
Диетолог рассказала о пользе банановой кожуры для…
Звезда "Дома-2" Александра Черно возмущена негативной реакцией на её…
Татьяна Навка расплакалась из-за голоса Ани…
В АвтоВАЗе рассказали, как проходит проверка пассивной безопасности авто…
«Ни дня без рекламы»: Как Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов зарабатывают себе на…
Xiaomi представила «умную» кровать, способную менять форму, за…
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин получили в подарок поездку в…
Диетологи рассказали о вреде полного отказа от…
Эксперты объяснили отсутствие морщин на лице Надежды…
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в его квартире в…
«Пугачиха!»: Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина публично осквернила…
Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым кроссовером на рынке…
Ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов опроверг постановку в…
Просмотреть все новости