Юрий Шевчук вспомнил, как Алла Пугачева в косухе пыталась отбиться от байкера





Юрий Шевчук стал приглашенной звездой нового выпуска YouTube-канала “Редакция”. Музыкант рассказал, что много лет назад Пугачева спела на мероприятии в рок-клубе, куда пришла в кожаной куртке. Знаменитость привлекла внимание уже успевшего напиться байкера, последний попытался поцеловать руки звездной гостьи и обнять ее. Примадонне пришлось держать свои эмоции под контролем и отбиваться от назойливого поклонника, что рассмешило публику.Как отметил Шевчук, Пугачева была в тот период очень востребованной, и, по неизвестным причинам, пыталась подружиться с рок-клубом. В частности, она приезжала туда с алкогольными напитками, много разговаривала и звала на собственные концерты.