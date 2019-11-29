Юрий Шевчук вспомнил, как Алла Пугачева в косухе пыталась отбиться от байкера
Музыкант Юрий Шевчук вспомнил об инциденте с участием Аллы Пугачевой, которая отбивалась от байкера. На один из концертов в 1985 году знаменитость решила заявиться в косухе.
Юрий Шевчук стал приглашенной звездой нового выпуска YouTube-канала “Редакция”. Музыкант рассказал, что много лет назад Пугачева спела на мероприятии в рок-клубе, куда пришла в кожаной куртке. Знаменитость привлекла внимание уже успевшего напиться байкера, последний попытался поцеловать руки звездной гостьи и обнять ее. Примадонне пришлось держать свои эмоции под контролем и отбиваться от назойливого поклонника, что рассмешило публику.
Как отметил Шевчук, Пугачева была в тот период очень востребованной, и, по неизвестным причинам, пыталась подружиться с рок-клубом. В частности, она приезжала туда с алкогольными напитками, много разговаривала и звала на собственные концерты.
Юрий Шевчук стал приглашенной звездой нового выпуска YouTube-канала “Редакция”. Музыкант рассказал, что много лет назад Пугачева спела на мероприятии в рок-клубе, куда пришла в кожаной куртке. Знаменитость привлекла внимание уже успевшего напиться байкера, последний попытался поцеловать руки звездной гостьи и обнять ее. Примадонне пришлось держать свои эмоции под контролем и отбиваться от назойливого поклонника, что рассмешило публику.
Как отметил Шевчук, Пугачева была в тот период очень востребованной, и, по неизвестным причинам, пыталась подружиться с рок-клубом. В частности, она приезжала туда с алкогольными напитками, много разговаривала и звала на собственные концерты.