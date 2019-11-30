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Косметолог дала объяснение молодому виду певицы Любови Успенской

Косметолог нашла объяснение молодому виду певицы Любови Успенской. Подписчики звезды в Instagram заметили, что в свои 65 лет она имеет подтянутую фигуру и может похвастаться отсутствием морщин.

Эксперт Марта Орлова подтвердила, что для своих лет Любовь Успенская выглядит потрясающе, но она увидела следы пластической хирургии на лице звезды. Оказалось, что певица с большой вероятностью подвергла коррекции форму век и носа. Косметолог предполагает, что операции проводились неоднократно, в результате чего остались следы. Например, о височном лифтинге и блефаропластике говорит натяжение линий и перераспределение тканей.

Сама Успенская не скрывает, что часто посещает косметологические клиники. Орлова предполагает, что звезда использует инъекции гиалуроновой кислоты и ботулотоксина. При этом эксперт не заметила следов провисания кожи или лишних объемов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:01

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