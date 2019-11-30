Косметолог дала объяснение молодому виду певицы Любови Успенской
Косметолог нашла объяснение молодому виду певицы Любови Успенской. Подписчики звезды в Instagram заметили, что в свои 65 лет она имеет подтянутую фигуру и может похвастаться отсутствием морщин.
Эксперт Марта Орлова подтвердила, что для своих лет Любовь Успенская выглядит потрясающе, но она увидела следы пластической хирургии на лице звезды. Оказалось, что певица с большой вероятностью подвергла коррекции форму век и носа. Косметолог предполагает, что операции проводились неоднократно, в результате чего остались следы. Например, о височном лифтинге и блефаропластике говорит натяжение линий и перераспределение тканей.
Сама Успенская не скрывает, что часто посещает косметологические клиники. Орлова предполагает, что звезда использует инъекции гиалуроновой кислоты и ботулотоксина. При этом эксперт не заметила следов провисания кожи или лишних объемов.
Эксперт Марта Орлова подтвердила, что для своих лет Любовь Успенская выглядит потрясающе, но она увидела следы пластической хирургии на лице звезды. Оказалось, что певица с большой вероятностью подвергла коррекции форму век и носа. Косметолог предполагает, что операции проводились неоднократно, в результате чего остались следы. Например, о височном лифтинге и блефаропластике говорит натяжение линий и перераспределение тканей.
Сама Успенская не скрывает, что часто посещает косметологические клиники. Орлова предполагает, что звезда использует инъекции гиалуроновой кислоты и ботулотоксина. При этом эксперт не заметила следов провисания кожи или лишних объемов.