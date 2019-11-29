Ксения Бородина наотрез отказалась повторять "вокальную" судьбу Ольги Бузовой

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина в рамках программы "Алена, блин!" ответила на множество вопросов, которые интересовали ее подписчиков. Так, у Бородиной спросили, как она планирует строить свою карьеру в дальнейшем. Спросили у Ксении и о том, не собирается ли она повторить судьбу своей коллеги Ольги Бузовой. Бородина ответила категорично и подчеркнула, что если бы хотела, то давно бы взяла в руки микрофон, но у нее нет такого желания.По словам Ксении Бородиной, ее судьба сложилась совсем по-другому, ведь Ольга Бузова изначально развелась, а после этого взяла в руки микрофон и начала петь. Сейчас у Ольги нет семьи, и она может себе позволить ездить с турами по всей России. Ксения Бородина отметила, что ее жизнь не нужно сравнивать с тем, как живет ее соведущая.Рассказала Ксения Бородина и о том, что хочет попробовать себя и в качестве ведущей для новых проектов, например, сейчас она ведет несколько развлекательных проектов на ТНТ. Но ее мечта - вести шоу аналогичное "Пусть говорят".