Сергей Сафронов привел в студию шоу “Судьба человека” бывшую и нынешнюю жен

Как известно, Сергей Сафронов развелся с экс-супругой в 2016 году, а два года спустя он женился на своей ассистентке из реалити-шоу “Остров”. В сентябре этого года у пары родилась дочь, с которой знакомы дети от первого брака артиста. Оказалось, что бывшая и нынешняя супруги иллюзиониста поддерживают дружеские отношения. В эфире программы “Судьба человека” Сафронов отметил, что его семья не распалась, а стала больше. За это он благодарит родителей, которые дали им такое воспитание. Артист поблагодарил также экс-супругу и новую возлюбленную, отметив, что знакомые восхищаются их отношениями.Оказалось, что с первой женой Сергей Сафронов не мог ужиться, поскольку редко бывал дома. Он объясняет развод разными характерами, признавшись, что никому в этом союзе не хватало любви.