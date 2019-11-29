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Ученые узнали, как клетки восстанавливаются после стрессовых…
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Ученые узнали, как клетки восстанавливаются после стрессовых ситуаций

Японские ученые провели исследование и узнали, как клетки реагируют и восстанавливаются после стрессовых ситуаций. Было установлено, что происходит корректировка экспрессии генов, помогающих процессам быстрее вернуться в норму.
Ученые узнали, как клетки восстанавливаются после стрессовых ситуаций

30 лет назад ученые обнаружили в ядре клеток органеллы, чье предназначение оставалось тайной до недавнего времени. Ученые из провели сложное исследование, во время которого установили примерные функции этих элементов. Для этого специалисты разделили клетки на 2 группы: первые остались в неизменном виде, а у вторых удалили органеллы в ядре. Далее все они подверглись двум видам стрессовых ситуаций: тепловым и химическим.

Оказалось, что органеллы в ядре отвечают за экспрессию генов. Они занимаются ее тонкой настройкой, позволяющей клеткам как можно быстрее восстановиться от стрессовых ситуаций. Примечательно, что даже группа без органелл справилась с этой задачей, однако на это потребовалось больше времени, а принимаемые решения были более «грубыми».

Ученые предполагают, что в этом процессе важную роль играют некодирующая РНК. Специалисты отмечают, что им до сих пор не известен точный механизм, позволяющий органеллам в ядре клеток влиять на восстановление последних. Для ответа на этот вопрос японские ученые собираются провести новое исследование. Они уверены, что близко подобрались к разгадке этой тайны, существующей уже более 30 лет.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:37

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