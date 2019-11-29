Представители Татьяны Дорониной не подтвердили слухи о госпитализации актрисы





Около года назад Татьяна Доронина лишилась поста президента МХАТа имени Горького, а в итоге артистка перестала выходить на публику. В связи с этим поклонники пришли к выводу, что актриса пережила сильнейший стресс, похудела на 20 кг и была госпитализирована в больницу. Некоторые ее знакомые утверждали, что артистка уже чувствует себя лучше, но ее официальные представители не подтвердили слухи о болезни. В беседе с журналистами соответствующие сведения опровергла помощница звезды советского кино.Пресс-секретарь Наталья Федотова подтвердила информацию о том, что актриса обращалась к врачам ради профилактики. Это произошло перед вручением наград в Кремле.