Звезда "Дома-2" Маргарита Овсянникова позировала перед камерой, прикрывшись шторой
Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова записала новое видео, прикрыв свою обнаженную грудь обычной занавеской.
Своими шикарными формами Маргарита Овсянникова похвасталась в соцсетях. Девушка никогда не стеснялась собственной фигуры и на этот раз записала видео, закрыв свое тело лишь чуть-чуть шторой. Все прекрасно знают, что Маргарита и в жизни выбирает достаточно откровенные и полупрозрачные наряды.
В 2017 году Маргарита Овсянникова была вынуждена покинуть телевизионный проект, потому что стало известно о ее не очень приличном прошлом. Однако сейчас девушка вплотную начала заниматься музыкальной карьерой и даже уже сняла первые клипы.
Подписчики Маргариты тут же отметили, что она очень красивая и милая. Некоторые отметили и тот факт, что она поет очень даже хорошо.
Напомним, что ранее Маргарита Овсянникова уже шокировала своих поклонников, когда раздвинула ноги в бикини.
Своими шикарными формами Маргарита Овсянникова похвасталась в соцсетях. Девушка никогда не стеснялась собственной фигуры и на этот раз записала видео, закрыв свое тело лишь чуть-чуть шторой. Все прекрасно знают, что Маргарита и в жизни выбирает достаточно откровенные и полупрозрачные наряды.
В 2017 году Маргарита Овсянникова была вынуждена покинуть телевизионный проект, потому что стало известно о ее не очень приличном прошлом. Однако сейчас девушка вплотную начала заниматься музыкальной карьерой и даже уже сняла первые клипы.
Подписчики Маргариты тут же отметили, что она очень красивая и милая. Некоторые отметили и тот факт, что она поет очень даже хорошо.
Напомним, что ранее Маргарита Овсянникова уже шокировала своих поклонников, когда раздвинула ноги в бикини.