Стало известно, на что указывает боль в толстой кишке





Первая болезнь, на которую указывает боль в толстой кишке – это синдром раздраженного кишечника. Он вызывает неприятные ощущение в животе, также могут иметься газы, вздутие, диарея, запор и даже слизь в кале. Следующий возможный вариант – дивертикулярная болезнь. Это заболевание приводит к образованию небольших мешочков на стенках толстой кишки. Симптомы: диарея, спазмы, появление крови в стуле и тошнота.Отдельно стоит отметить колит, имеющий много разных видов. Обычно врачи выделяют болезнь Крона, язвенный, инфекционный и ишемические колиты. Во время этих заболеваний человек может ощущать характерную острую боль во всей толстой кишке. Симптоматика протекания очень серьезная: кровотечения в прямой кишке, лихорадка, потеря веса, усталость, слизь в кале и неконтролируемые посылы к испражнениям.Колоректальный рак развивается очень долго, поэтому первое время он может пропекать бессимптомно. Онкология зарождается как в толстой, так и в прямой кишке. Обычно при таком диагнозе имеются боли в области живота. Также в списке симптомов может оказаться: ярко-красная кровь в стуле, его темный цвет и отсутствие чувства облегчения после похода в туалет.