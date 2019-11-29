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Стало известно, на что указывает боль в толстой кишке

Врачи рассказали о том, на что указывает боль в толстой кишке. Подобное состояние может говорить о самых разных проблемах, начиная от незначительных и заканчивая раком, способным привести к гибели человека.
Стало известно, на что указывает боль в толстой кишке

Первая болезнь, на которую указывает боль в толстой кишке – это синдром раздраженного кишечника. Он вызывает неприятные ощущение в животе, также могут иметься газы, вздутие, диарея, запор и даже слизь в кале. Следующий возможный вариант – дивертикулярная болезнь. Это заболевание приводит к образованию небольших мешочков на стенках толстой кишки. Симптомы: диарея, спазмы, появление крови в стуле и тошнота.

Отдельно стоит отметить колит, имеющий много разных видов. Обычно врачи выделяют болезнь Крона, язвенный, инфекционный и ишемические колиты. Во время этих заболеваний человек может ощущать характерную острую боль во всей толстой кишке. Симптоматика протекания очень серьезная: кровотечения в прямой кишке, лихорадка, потеря веса, усталость, слизь в кале и неконтролируемые посылы к испражнениям.

Колоректальный рак развивается очень долго, поэтому первое время он может пропекать бессимптомно. Онкология зарождается как в толстой, так и в прямой кишке. Обычно при таком диагнозе имеются боли в области живота. Также в списке симптомов может оказаться: ярко-красная кровь в стуле, его темный цвет и отсутствие чувства облегчения после похода в туалет.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

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