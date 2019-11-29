Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о его избиении





Недавно в Сети появились слухи о том, что Вячеслав Гришечкин стал участником драки. Сообщения нескольких источников прокомментировал и сам артист, отметив, что ничего не произошло, и у него все хорошо. Однако звезда многосерийной ленты “Солдаты” умолчал по поводу того, была ли драка на самом деле. Мать звезды отметила, что конфликта не было.Ранее отмечалось, что Гришечкин стал жертвой своего знакомого а инцидент произошел в его квартире, но актер назвал это выдумкой.