Мария Порошина заявила, что Гоша Куценко стесняется помогать их общей дочери Полине в карьере

Полина Куценко пошла по стопам своих родителей, окончив подготовительные курсы школы студии МХАТ, а также пыталась пройти в ГИТИС. На тот момент она уже имела опыт съемок с родителями, в частности, она играла вместе с отцом в сериале “Последний момент”. В 2015 году телеканал СТС назвал проект хитом сезона. Оказалось, что дочь Порошиной и Куценко не любит, когда ей предлагают помощь. Актриса уверена, что ее бывший муж хочет помогать наследнице, но стесняется, а сама Полина Куценко отказывается даже от незначительного содействия.Два года назад Полина Куценко окончила Театральный институт имени Щукина. Ее звездная мать часто говорит ей, что каждому приходит его час, но до этого времени важно накопить опыт, передает Teleprogramma.