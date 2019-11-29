АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять полезных свойств…
EUR 70.57 USD 64.10
Курс валют на 29.11.2019

"Дом-2": Иосиф Оганесян теперь объявил войну Майе Донцовой

Звезда "Дома-2" Александра Черно-Оганесян беременна и требует к себе большего внимания и заботы со стороны своего мужа Иосифа. Однако это занятие ему быстро надоело и стало скучным, что заставило посеять зерно раздора в отношения с Майей Донцовой.
"Дом-2": Иосиф Оганесян теперь объявил войну Майе Донцовой

Майя стала главным фигурантом сюжетов, выкладываемых Иосифом в его соцсетях. Он в своих комментариях нелестно отзывается о лице супруги Купина, о походке, о манере приема пищи. Молодой человек не собирается прекращать тролить Майю, так как обвиняет ее в предательстве.

На самом деле обоюдное недолюбливание пар друг другом зародилось давно на Сейшелах. Саша Черно там объявила о своей зависти о более высоких гонорарах пары Донцовой и Купина. Следующим зерном раздора стала возможность сыграть свадьбу в декабре. В этом споре выиграли Оганесян. Однако в "Свадьбе на миллион" победу одержали Купины. У поклонников закрадывается подозрение, что истинной причиной ненависти Иосифа Оганесяна к Майе является ее выход в полуфинал "Человека года 2019", а не его.

В Сети бытует версия, что Оганесян и Донцова борются за то, кто из них главный провокатор на ССЛ. И один, и вторая - большие любители провокаций, но слишком маленькое окружение не дает им особо развернуться. Победителя в данном противостоянии еще нет, и Алексей Купин пока не высказал свое железное слово.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 15:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Раскрыта стоимость смартфона Blackview A80 Pro с мощным…
"Дом-2": Иосиф Оганесян теперь объявил войну Майе…
Эксперты назвали стоимость украшений российских…
Эксперт рассказал о последствиях использования…
Иллюзионист Андрей Сафронов однажды увел девушку у брата…
Эксперты рассказали, как позаботиться о здоровье глаз в зимний…
Экспертный клуб Екатеринбурга: уральские бизнесмены не мечтают о политической…
Светлана Иванова опровергла слухи, что съемки второго сезона сериала “Тест на беременность” прерывались из-за…
Дети Навки, Киркорова и Рудковской вышли на подиум в рамках модного…
Диетологи рассказали, кто виноват в развитии детского…
Названы пять полезных свойств…
Никита Михалков судится с Роспатентом из-за святого Никиты…
У звезды "Дома-2" Рустама Солнцева родилась…
Наталья Гудкова рассказала, как сама разрушила свой первый…
Названы лучше смартфоны 2019 года для…
Солист группы “Фактор-2” Илья Подстрелов показал новорожденного…
Медики назвали продукты, провоцирующие засорение…
Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук показала пышную грудь на новом фото в образе…
Диетолог рассказала о пользе банановой кожуры для…
Звезда "Дома-2" Александра Черно возмущена негативной реакцией на её…
Татьяна Навка расплакалась из-за голоса Ани…
В АвтоВАЗе рассказали, как проходит проверка пассивной безопасности авто…
«Ни дня без рекламы»: Как Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов зарабатывают себе на…
Xiaomi представила «умную» кровать, способную менять форму, за…
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин получили в подарок поездку в…
Диетологи рассказали о вреде полного отказа от…
Эксперты объяснили отсутствие морщин на лице Надежды…
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в его квартире в…
«Пугачиха!»: Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина публично осквернила…
Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым кроссовером на рынке…
Ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов опроверг постановку в…
Владельцы большинства 5G-смартфонов столкнутся с серьезной…
Валерия рассказала, почему у нее нет детей от мужа Иосифа…
Татьяна Буланова и Наталья Власова сцепились из-за букета на…
Телеведущую Ксению Собчак обвинили в антисанитарии из-за снимка в детской…
Скарлетт Йоханссон впервые рассказала о жизни в браке с Райаном…
Российские миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн…
Близкие Николая Носкова отказались прийти на его первый после инсульта сольный…
В России появится предупреждающее о приближении авто…
Наталья Водянова трогательно поздравила с днем рождения страдающую аутизмом…
Просмотреть все новости