"Дом-2": Иосиф Оганесян теперь объявил войну Майе Донцовой
Звезда "Дома-2" Александра Черно-Оганесян беременна и требует к себе большего внимания и заботы со стороны своего мужа Иосифа. Однако это занятие ему быстро надоело и стало скучным, что заставило посеять зерно раздора в отношения с Майей Донцовой.
Майя стала главным фигурантом сюжетов, выкладываемых Иосифом в его соцсетях. Он в своих комментариях нелестно отзывается о лице супруги Купина, о походке, о манере приема пищи. Молодой человек не собирается прекращать тролить Майю, так как обвиняет ее в предательстве.
На самом деле обоюдное недолюбливание пар друг другом зародилось давно на Сейшелах. Саша Черно там объявила о своей зависти о более высоких гонорарах пары Донцовой и Купина. Следующим зерном раздора стала возможность сыграть свадьбу в декабре. В этом споре выиграли Оганесян. Однако в "Свадьбе на миллион" победу одержали Купины. У поклонников закрадывается подозрение, что истинной причиной ненависти Иосифа Оганесяна к Майе является ее выход в полуфинал "Человека года 2019", а не его.
В Сети бытует версия, что Оганесян и Донцова борются за то, кто из них главный провокатор на ССЛ. И один, и вторая - большие любители провокаций, но слишком маленькое окружение не дает им особо развернуться. Победителя в данном противостоянии еще нет, и Алексей Купин пока не высказал свое железное слово.
Майя стала главным фигурантом сюжетов, выкладываемых Иосифом в его соцсетях. Он в своих комментариях нелестно отзывается о лице супруги Купина, о походке, о манере приема пищи. Молодой человек не собирается прекращать тролить Майю, так как обвиняет ее в предательстве.
На самом деле обоюдное недолюбливание пар друг другом зародилось давно на Сейшелах. Саша Черно там объявила о своей зависти о более высоких гонорарах пары Донцовой и Купина. Следующим зерном раздора стала возможность сыграть свадьбу в декабре. В этом споре выиграли Оганесян. Однако в "Свадьбе на миллион" победу одержали Купины. У поклонников закрадывается подозрение, что истинной причиной ненависти Иосифа Оганесяна к Майе является ее выход в полуфинал "Человека года 2019", а не его.
В Сети бытует версия, что Оганесян и Донцова борются за то, кто из них главный провокатор на ССЛ. И один, и вторая - большие любители провокаций, но слишком маленькое окружение не дает им особо развернуться. Победителя в данном противостоянии еще нет, и Алексей Купин пока не высказал свое железное слово.