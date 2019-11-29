"Дом-2": Иосиф Оганесян теперь объявил войну Майе Донцовой





Майя стала главным фигурантом сюжетов, выкладываемых Иосифом в его соцсетях. Он в своих комментариях нелестно отзывается о лице супруги Купина, о походке, о манере приема пищи. Молодой человек не собирается прекращать тролить Майю, так как обвиняет ее в предательстве.На самом деле обоюдное недолюбливание пар друг другом зародилось давно на Сейшелах. Саша Черно там объявила о своей зависти о более высоких гонорарах пары Донцовой и Купина. Следующим зерном раздора стала возможность сыграть свадьбу в декабре. В этом споре выиграли Оганесян. Однако в "Свадьбе на миллион" победу одержали Купины. У поклонников закрадывается подозрение, что истинной причиной ненависти Иосифа Оганесяна к Майе является ее выход в полуфинал "Человека года 2019", а не его.В Сети бытует версия, что Оганесян и Донцова борются за то, кто из них главный провокатор на ССЛ. И один, и вторая - большие любители провокаций, но слишком маленькое окружение не дает им особо развернуться. Победителя в данном противостоянии еще нет, и Алексей Купин пока не высказал свое железное слово.