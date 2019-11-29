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Экспертный клуб Екатеринбурга: уральские бизнесмены не мечтают о политической карьере

Естественным во всём мире считается стремление представителей бизнеса попасть во властные структуры, чтобы оказывать влияние на принятие политических решений, которые могут отразиться на положении дел в их бизнесе.
Экспертный клуб Екатеринбурга: уральские бизнесмены не мечтают о политической карьере

Тему стремления и необходимости присутствия предпринимателей во властных органах разного уровня обсудили участники Экспертного клуба Екатеринбурга на очередном заседании, которое состоялось в уральской столице накануне, сообщает Live24.ru.

О необходимости защиты собственных интересов бизнес говорит давно. И такая необходимость действительно существует, считает юрист Иван Кадочников. Но вот присутствие самих предпринимателей в органах власти юрист считает излишним. Кадочников предлагает вывести в официальное политическое поле институт лоббизма, который фактически существует в большинстве развитых стран. Подковёрная борьба за бюджетный пирог только вредит обществу, считает эксперт. Подтверждением тому может служить всё еще не утверждённый думой городской бюджет на следующий год.

Задачи бизнеса состоят в освоении новых рынков, разработке инновационных продуктов для потребителя, а так же в получении прибыли, считает Леонид Гункевич, предприниматель и руководитель Свердловского отделения «Деловой России». В то время как общественники требуют от него социальных проектов. Сейчас происходит рост квалификации, и политиков, и бизнесменов, констатирует предприниматель. Каждый должен максимально эффективно заниматься своим делом считает эксперт.

Как показывают реальные цифры, предприниматели не стремятся во власть. На сегодняшний день, в региональном законодательном собрании всего пять бизнесменов, и они там откровенно скучают, считает депутат законодательного собрания Свердловской области Олег Корчагин. Эксперт считает, что предприниматели люди иной формации, нежели депутаты. Законотворчество требует усидчивости и знания юридической базы, отмечает эксперт. Положение дел, когда профессиональный политик уравновешивает интересы общества и бизнес сообщества эксперт считает наиболее правильным.

Об опасности использования законодательного рычага как способа борьбы с конкурентами напомнил Сергей Ларионов, депутат гордумы Асбеста и директор Фонда поддержки предпринимательства Асбеста. Он рассказал, как приход к власти в город «псевдо коммунистов» сделал невозможным строительство нового экологичного производства сурьмы. Это стоило городу шести миллиардов инвестиций, а так же не позволило России слезть с китайской иглы в закупках этого сырья. Коммунистам тогда удалось разыграть экологическую карту.

Об опасности спекуляции на экологии и «социалке» заявил так же и Алексей Кабанов, екатеринбургский бизнесмен и руководитель регионального отделения «Партия роста». Как правило, формирование ошибочного общественного мнения, основанного на манипуляциях этими понятиями, ведёт к ущербу для интересов, и бизнеса, и горожан. Кабанов привёл в пример тот же Асбест и ситуацию со сквером у театра драмы в Екатеринбурге. По мнению эксперта, нужно озадачиваться не приходом бизнеса во власть, а недопущением прихода во власть невменяемых людей.

Аналитик Андрей Мозолин рассказал о разности систем взаимодействия политики и бизнеса в разных уральских городах и напомнил о безуспешности коалиций, главенствовать в которых пытались бизнесмены.

Как заключил председатель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин, не все предприниматели готовы идти во власть, но все хотят, чтобы их интересы защищали профессиональные политики. Налаживание взаимодействие в этом вопросе и есть одна из приоритетных задач экспертного клуба Екатеринбурга.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:07

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