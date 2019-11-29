Эксперт рассказал о последствиях использования снюса





Снюс – это пропитанный размельченный табак. Он помещается между десной и губой на продолжительное время, от 5 до 30 минут. Никотин мгновенно поступает в кровь через слизистые в больших дозах и скорее приводит к зависимости. Бездымный табак, который может продаваться под видом жевательного, пользуется популярностью у подростков.По словам Брюна, в результате применения снюса возникают заболевания полости рта, верхних дыхательных путей и желудка. Существенно повышается вероятность возникновения онкологических, респираторных и сердечно-сосудистых болезней. В связи с большой дозой никотина, попадающей в организм, имеют место также расстройства сознания.Нарколог заявил, что в одной дозе снюса насчитывается приблизительно такое же количество никотина, как в двух пачках обычных сигарет.