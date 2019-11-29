Эксперт рассказал о последствиях использования снюса
Психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн рассказал информагентству «Москва» о последствиях использования снюса. Применение этого вида табачного продукта может привести к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Снюс – это пропитанный размельченный табак. Он помещается между десной и губой на продолжительное время, от 5 до 30 минут. Никотин мгновенно поступает в кровь через слизистые в больших дозах и скорее приводит к зависимости. Бездымный табак, который может продаваться под видом жевательного, пользуется популярностью у подростков.
По словам Брюна, в результате применения снюса возникают заболевания полости рта, верхних дыхательных путей и желудка. Существенно повышается вероятность возникновения онкологических, респираторных и сердечно-сосудистых болезней. В связи с большой дозой никотина, попадающей в организм, имеют место также расстройства сознания.
Нарколог заявил, что в одной дозе снюса насчитывается приблизительно такое же количество никотина, как в двух пачках обычных сигарет.
Снюс – это пропитанный размельченный табак. Он помещается между десной и губой на продолжительное время, от 5 до 30 минут. Никотин мгновенно поступает в кровь через слизистые в больших дозах и скорее приводит к зависимости. Бездымный табак, который может продаваться под видом жевательного, пользуется популярностью у подростков.
По словам Брюна, в результате применения снюса возникают заболевания полости рта, верхних дыхательных путей и желудка. Существенно повышается вероятность возникновения онкологических, респираторных и сердечно-сосудистых болезней. В связи с большой дозой никотина, попадающей в организм, имеют место также расстройства сознания.
Нарколог заявил, что в одной дозе снюса насчитывается приблизительно такое же количество никотина, как в двух пачках обычных сигарет.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:39