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Названы пять полезных свойств помело

Специалисты назвали пять полезных свойств помело – самого большого представителя семейства цитрусовых. Этот фрукт поможет человеку получить большой спектр питательных веществ, имеет низкую калорийность, быстро переваривается, нормализует процесс пищеварения и даже помогает бороться с запахом изо рта.
Названы пять полезных свойств помело

Помело содержит очень много витамина C. В 100 г апельсина имеется 49 мг этого компонента, тогда как в данном фрукте – 61. Съев небольшую порцию этого цитрусового человек может получить до 80-90% дневной нормы витамина C. Также в нем содержится много калия, фосфора, бета-каротина и других веществ. В составе фрукта имеется много клетчатки. В одном помело можно найти 6 г пищевых волокон, тогда как дневная норма для взрослого человека составляет 25-30 г. Большая их часть является растворимой, поэтому не скажется на фигуре.

Следующее важное свойство помело – низкая калорийность. В 100 г фрукта содержится лишь 40 калорий. Сочетание низкой калорийности и веского содержания полезных веществ делает этот продукт крайне полезным для любого человека вне зависимости от его веса.

В помело также много антиоксидантов. Они предотвращают развитие разных заболеваний, включая образование раковых клеток. И последнее отмеченное специалистами полезное свойство фрукта – улучшение гигиены области рта. Он положительно скажется на состоянии зубов и десен, а также приведет к исчезновению запаха изо рта.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:37

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