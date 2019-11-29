Дети Навки, Киркорова и Рудковской вышли на подиум в рамках модного показа

Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото и видео с недавнего модного показа детской одежды. На подиуме блистали дети российских знаменитостей, в частности, 8-летняя Алла-Виктория и 7-летний Мартин Киркоровы, 7-летний Арсений Аршавин, 6-летний Александр Плющенко и 5-летняя Надежда Пескова. Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова сменила несколько нарядов, а также дефилировала одна и в компании наследников звезд. Для Надежды Песковой этот опыт не является первым, поскольку в марте 2018 года она приняла участие в показе Kids от бренда Валентина Юдашкина.Большую часть свободного времени Надежда Пескова посвящает тренировкам, а также участвует в спортивных состязаниях. Также у нее есть роль в ледовом шоу Татьяны Навки “Спящая Красавица. Легенда двух королевств”.