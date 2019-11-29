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Никита Михалков судится с Роспатентом из-за святого Никиты Бесогона

Известный советский и российский актер и режиссер Никита Михалков судится с Роспатентом. Причиной данного судебного разбирательства является желание знаменитости зарегистрировать торговый знак с изображением святого Никиты Бесогона.
Никита Михалков судится с Роспатентом из-за святого Никиты Бесогона

В апреле 2019 года Роспатент отказал компании Никиты Михалкова в подобном требовании, поэтому артист решил обратиться в суд, чтобы отменить такое решение. Свой интерес к изображению святого Никиты Бесогона знаменитость аргументирует тем, что использовал его изображение в своей авторской программе «Бесогон.ТВ», выходившей на канале «Россия 24» с 2014 года.

Представители Никиты Михалкова пытаются доказать, что этот исторический персонаж имеет низкую популярность в российском сообществе, а также его имя не встречается в литературе начиная с XVIII века. Никиту Бесогона юристы артиста назвали «мифическим персонажем», поэтому они не видят никакой проблемы в передаче прав на этот товарный знак частной компании.

Представители Роспатента отмечают, что указанный человек является святым мучеником, известным христианам на протяжении многих столетий. Представители ведомства уверены, что Никиту Бесогона нельзя назвать неизвестным «мифическим персонажем», а считают его исторической личностью.

Суд между Никитой Михалковым и Роспатентом продолжится в январе 2020 года. Пока обе стороны уверены в своей правоте и не собираются менять позиции.

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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:30

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