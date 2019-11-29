У звезды "Дома-2" Рустама Солнцева родилась племянница

Такой радостной новостью Рустам Солнцев тут же поделился в социальных сетях. О появлении в его жизни нового человека Рустам рассказал в личном аккаунте Instagram. Под снимком молодой человек написал, что девочку зовут Полина Колганова, и она уже наела щеки, так что настоящая невеста.Большинство подписчиков не просто поздравили Рустама, но и отметили, что девочка очень сильно похожа на своего дядю. Были и те, кто спросил, когда Солнцев планирует подумать о собственных детях.Особенный восторг малышка вызвала у представительниц прекрасного пола. Они желали девочке, чтобы она росла здоровой, а также радовала своих родителей. Некоторые подчеркнули, что она очень симпатичная.Стоит отметить, что ранее Рустам Солнцев опубликовал фото со своей мамой. Некоторые подписчики даже отметили, что женщина выглядит в разы моложе своих лет.