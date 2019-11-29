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Светлана Иванова опровергла слухи, что съемки второго сезона сериала “Тест на беременность” прерывались из-за нее

Актриса Светлана Иванова опровергла слухи о том, что съемки второго сезона сериала “Тест на беременность” прерывались из-за ее “интересного положения”. Звезда обратилась к публике в режиме Stories на своей странице в Instagram.

Премьера многосерийного проекта “Тест на беременность” состоялась в 2014 году, но он оказался настолько успешным, что было решено выпустить второй сезон. Однако съемки продолжения сильно затянулись, в связи с чем публика посчитала, что режиссеры сделали паузу из-за беременности Светланы Ивановой. Недавно актриса высказалась по поводу слухов в своем микроблоге, отметив, что ей надоело такое внимание СМИ. Она опровергла информацию о том, что рождение дочери мешало съемкам. По словам звезды, работа останавливалась по совершенно другим причинам, но за это время она успела забеременеть и родить, а также сняться в трех других проектах.
Светлана Иванова опровергла слухи, что съемки второго сезона сериала “Тест на беременность” прерывались из-за нее

Как известно, Светлана Иванова родила дочь от гражданского супруга режиссера Джаника Файзиева. В семье артистов также воспитывается 7-летняя Полина Лисневская.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:06

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