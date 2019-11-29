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Эксперты рассказали, как позаботиться о здоровье глаз в зимний период

Эксперты из Италии дали несколько рекомендаций о том, как позаботиться о здоровье глаз в зимний период. Они посоветовали пить много воды, употреблять больше свежих овощей и фруктов, использовать увлажнители воздуха.

В холодный период повышается риск заболевания глаз. Резкая перемена температуры воздуха, холод, ветер, отопление в помещениях могут вызвать дискомфорт, зуд, жжение и даже нарушение зрения. Если с порывом ветра в глаз попал инородный предмет, тереть их нельзя, лучше промыть глаза теплой водой.

Особенно важно для поддержания здоровья глаз придерживаться здорового питания, употреблять много зелени, свежих овощей и фруктов, продукты, богатые на Омега-3 (жирные сорта рыбы). Необходимо пить много воды, это позволит избавиться от сухости в глазах.

В помещении нужно контролировать уровень влажности и при необходимости использовать увлажнители воздуха. После пребывания на улице в течение длительного времени важно после возвращения домой дать глазам отдохнуть и не использовать сразу телефоны, планшеты или компьютеры.

Ученые также рекомендуют воздержаться от употребления спиртных напитков и курения, особенно на улице. Эти привычки могут ускорить развитие заболеваний глаз. При повышенной слезоточивости, ощущении инородного тела, покраснении и отечности век необходимо обратиться к доктору за консультацией.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:16

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