Наталья Гудкова рассказала, как сама разрушила свой первый брак

С первым супругом Денисом Манохиным звезда познакомилась во время учебы в Школе-студии МХАТ. По словам звезды, она родила ребенка от супруга, но не планировала этого, поскольку в те годы они еще были студентами. Супругам не хватало денег, чтобы содержать семью, поэтому Наталья Гудкова начала сниматься в рекламе, отмечая, что это помогло вытянуть всю семью. По словам звезды, мужчина теряет уважение, когда не зарабатывает. Поэтому она попросила его съехать, как и советовала ее мать. После этого звезде пришлось больше работать, что привело к возникновению межпозвоночной грыжи. Второй избранник Гудковой оказался женат и в итоге оставил ее с ребенком, выбрав супругу.Актриса вспомнила, что первые роли в кино были опасными. Например, однажды ее чуть не задел упавший осветительный прибор, а также она сама прыгала со второго этажа, поскольку каскадер не пришел на работу.