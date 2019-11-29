Диетологи рассказали, кто виноват в развитии детского ожирения





Проблема увеличения числа молодых людей с ожирением названа ВОЗ одной из главных во всем мире. Причины появление лишних килограммов у детей в современном обществе, отмечают диетологи, уже давно установлены. Первая из них – это повышение уровня жизни и появление разнообразия пищи. Вторая – чрезмерная учеба. Дети сидят за партой в школе, затем возвращаются домой и за столом делают уроки, а потом, очень часто, проводят остаток вечера сидя за компьютером. Все это не приводит к должному развитию мышц, а также провоцирует лишний вес.Отдельно диетологи отмечают недостаточный сон детей, он тоже приводит к детскому ожирению. Во время отдыха в организмы вырабатываются гармони, отвечающие за сжигание жира и наращивания мышечной массы. Недостаточный сон мешает этим процессам. Еще одни факторы развития детского ожирения – гаджеты. Оказалось, что дети, проводящие более 5 часов в сутки вместе с ними, имеют на 43% больше вероятности образования лишнего веса.Чтобы решить эту проблему, родителям нужно подходить к ней комплексно и проводить изменения плавно. Также важно показывать детям прелести здорового образа жизни на собственном примере.