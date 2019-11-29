Медики назвали продукты, провоцирующие засорение сосудов





Поваренная соль оказалась наиболее опасной для сосудов, поскольку задерживает воду в тканях и крови. Комплексное негативное действие приводит к нагрузке на сердце, что приведет к повышенному давлению. Для уменьшения вреда медики советуют добавлять в рацион зелень и фрукты, содержащие калий. Также рекомендуется заменять соль специями и лимонным соком. Холестерин в крови повышают жиры животного происхождения, которые также провоцируют создание артериальных бляшек. Медики называют вредными копчености, свинину, баранину, тушенку, сливочное масло и большинство сортов сыра.В рацион не следует включать обработанное мясо, шлифованный рис и рафинированную муку высшего сорта. На состояние сосудов также негативно влияют газировка и алкоголь.