АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диетолог рассказала о пользе банановой кожуры для…
EUR 70.57 USD 64.10
Курс валют на 29.11.2019

Медики назвали продукты, провоцирующие засорение сосудов

Медики назвали продукты, ответственные за засорение сосудов. Эксперты посоветовали избавиться от определенной пищи, поскольку она повышает риск возникновения хронических заболеваний.

Поваренная соль оказалась наиболее опасной для сосудов, поскольку задерживает воду в тканях и крови. Комплексное негативное действие приводит к нагрузке на сердце, что приведет к повышенному давлению. Для уменьшения вреда медики советуют добавлять в рацион зелень и фрукты, содержащие калий. Также рекомендуется заменять соль специями и лимонным соком. Холестерин в крови повышают жиры животного происхождения, которые также провоцируют создание артериальных бляшек. Медики называют вредными копчености, свинину, баранину, тушенку, сливочное масло и большинство сортов сыра.

В рацион не следует включать обработанное мясо, шлифованный рис и рафинированную муку высшего сорта. На состояние сосудов также негативно влияют газировка и алкоголь.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы пять полезных свойств…
Никита Михалков судится с Роспатентом из-за святого Никиты…
У звезды "Дома-2" Рустама Солнцева родилась…
Наталья Гудкова рассказала, как сама разрушила свой первый…
Названы лучше смартфоны 2019 года для…
Солист группы “Фактор-2” Илья Подстрелов показал новорожденного…
Медики назвали продукты, провоцирующие засорение…
Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук показала пышную грудь на новом фото в образе…
Диетолог рассказала о пользе банановой кожуры для…
Звезда "Дома-2" Александра Черно возмущена негативной реакцией на её…
Татьяна Навка расплакалась из-за голоса Ани…
В АвтоВАЗе рассказали, как проходит проверка пассивной безопасности авто…
«Ни дня без рекламы»: Как Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов зарабатывают себе на…
Xiaomi представила «умную» кровать, способную менять форму, за…
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин получили в подарок поездку в…
Диетологи рассказали о вреде полного отказа от…
Эксперты объяснили отсутствие морщин на лице Надежды…
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в его квартире в…
«Пугачиха!»: Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина публично осквернила…
Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым кроссовером на рынке…
Ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов опроверг постановку в…
Владельцы большинства 5G-смартфонов столкнутся с серьезной…
Валерия рассказала, почему у нее нет детей от мужа Иосифа…
Татьяна Буланова и Наталья Власова сцепились из-за букета на…
Телеведущую Ксению Собчак обвинили в антисанитарии из-за снимка в детской…
Скарлетт Йоханссон впервые рассказала о жизни в браке с Райаном…
Российские миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн…
Близкие Николая Носкова отказались прийти на его первый после инсульта сольный…
В России появится предупреждающее о приближении авто…
Наталья Водянова трогательно поздравила с днем рождения страдающую аутизмом…
Николаю Дроздову вручили сертификат хранителя дальневосточного…
Звезды "Дома-2" Сергей и Дарья Пынзарь переехали в коттедж за 67 миллионов…
"Дом-2": Илью Яббарова и Алену Савкину боится собственный…
Специалисты объяснили бум телефонного мошенничества в…
Алена Бабенко указала на собственное сходство с Аллой…
Участница "Дома-2" Юлия Белая продолжает радовать снимками в…
Маркировка товаров, отечественные SIM-карты и лекарства по рецепту: Как изменится жизнь россиян в…
Муж Собчак Константин Богомолов заключил эксклюзивное соглашение с сервисом…
Ведущая Ксения Бородина опровергла слухи о…
Эксперты назвали основания для незапланированной замены тормозных…
Просмотреть все новости