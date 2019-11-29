Медики назвали продукты, провоцирующие засорение сосудов
Медики назвали продукты, ответственные за засорение сосудов. Эксперты посоветовали избавиться от определенной пищи, поскольку она повышает риск возникновения хронических заболеваний.
Поваренная соль оказалась наиболее опасной для сосудов, поскольку задерживает воду в тканях и крови. Комплексное негативное действие приводит к нагрузке на сердце, что приведет к повышенному давлению. Для уменьшения вреда медики советуют добавлять в рацион зелень и фрукты, содержащие калий. Также рекомендуется заменять соль специями и лимонным соком. Холестерин в крови повышают жиры животного происхождения, которые также провоцируют создание артериальных бляшек. Медики называют вредными копчености, свинину, баранину, тушенку, сливочное масло и большинство сортов сыра.
В рацион не следует включать обработанное мясо, шлифованный рис и рафинированную муку высшего сорта. На состояние сосудов также негативно влияют газировка и алкоголь.
Поваренная соль оказалась наиболее опасной для сосудов, поскольку задерживает воду в тканях и крови. Комплексное негативное действие приводит к нагрузке на сердце, что приведет к повышенному давлению. Для уменьшения вреда медики советуют добавлять в рацион зелень и фрукты, содержащие калий. Также рекомендуется заменять соль специями и лимонным соком. Холестерин в крови повышают жиры животного происхождения, которые также провоцируют создание артериальных бляшек. Медики называют вредными копчености, свинину, баранину, тушенку, сливочное масло и большинство сортов сыра.
В рацион не следует включать обработанное мясо, шлифованный рис и рафинированную муку высшего сорта. На состояние сосудов также негативно влияют газировка и алкоголь.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:36