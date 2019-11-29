Диетолог рассказала о пользе банановой кожуры для похудения





Диетолог назвала банан одним из самых полезных продуктов. Она обратила внимание на то, что большая часть питательных веществ находится именно в банановой кожуре, поэтому ее тоже можно добавлять в свой рацион. Из нее человек может получить клетчатку, витамины B5 и C, а также калий и магний. Все эти вещества крайне важны для организма и будут ему полезны. Фрукты с ярко-желтой кожурой содержат много антиоксидантов, помогающих предотвратить развитие рака. Зеленоватый оттенок при этом говорит о большом содержании аминокислот триптофана, приводящего к нормализации сна.При этом Сьюзи Баррелл рассказала, что банановую кожуру нельзя есть в сыром виде. Ее необходимо подвергнуть термической обработке, это позволит сделать все питательные вещества более усваиваемыми для пищеварительной системы. Есть и другой вариант – мелко измельчить ее в блендере и довести до состояния каши. В таком виде кожуру можно добавлять в смузи или использовать для выпечки хлеба.Также диетолог напомнила о том, что бананы отлично подходят для тех, кто хочет похудеть. Они позволяют получить организму натуральные питательные вещества, не приводящие к образованию жира.