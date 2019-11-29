Солист группы “Фактор-2” Илья Подстрелов показал новорожденного сына

Илья Подстрелов не скрывает от поклонников факты из личной жизни, например, он заявил о рождении второго ребенка в своем микроблоге. Сын артиста появился на свет 3 ноября, а назвали его Савелием. Артист уже демонстрировал снимки с семейной прогулки, на которую вышел с коляской. Недавно в микроблоге звезды появилось фото стопы младенца, которую исполнитель сравнил по размерам с большим пальцем на левой руке. В подписи к снимку солист группы “Фактор-2” отметил, что его сын передает большой привет публике и желает плодотворного дня.В комментариях многочисленные поклонники музыканта осыпали его наследника комплиментами и пожеланиями.