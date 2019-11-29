Иллюзионист Андрей Сафронов однажды увел девушку у брата Сергея

Братья Сафроновы стали участниками программы «Судьба человека», в которой откровенно рассказали о своей профессиональной деятельности и личной жизни. Они вспомнили ситуацию, когда Сергей и Андрей Сафроновы не поделили одну девушку, понравившуюся им обоим. Это случилось еще в юности, тогда братья учились в цирковом училище. Примечательно, что у родственников разные версии этой истории.Андрей Сафронов рассказал о том, что девушка проявляла знаки внимания к ним обоим, однако позже братья поняли о несерьезности ее намерений и прекратили общение. Сергей Сафронов рассказал более подробную историю. Он пригласил ее на свидание и позвал с собой брата. После того, как они закончили прогулку по Красной площади, настало время ехать домой.Сергей Сафронов предложил брату вместе проводить девушку домой, но тот оказался. Вернувшись в квартиру, иллюзионист увидел, что Андрея Сафронова там нет. Он вернулся домой позже и выглядел очень счастливым. Тогда фокусник предположил, что брат встретился с девушкой за его спиной.Сам Андрей Сафронов отверг эту версию событий и заявил, что никогда бы не поступил подобным образом со своим родственником.